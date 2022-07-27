МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Испания готова стать хабом для поставок газа в страны Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. СМИ: Испания и Португалия сократят потребление газа на семь процентов

Санчес по итогам встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким отметил, что страна обладает эффективной системой регазификации. "Я считаю, что Испания имеет возможность стать хабом регазификации и экспорта газа в страны Европейского союза", — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Испания предложит экспортировать "голубое топливо" в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.