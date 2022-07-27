МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Запасов газа в Италии хватит до февраля в случае прекращения поставок топлива из России, заявил министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани. Премьер Испании заявил, что страна может стать хабом для поставок газа в ЕС

"В случае прекращения в начале зимы поставок из России запасов хватит до февраля, в марте был бы небольшой компенсируемый дефицит, а затем в апреле потребление пойдет на спад", — сказал Чинголани в ходе пресс-конференции о ситуации в газовой сфере.

Министр подтвердил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет "полностью независима" от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.

Сейчас, как добавил Чинголани, продолжается заполнение хранилищ газа, которые находятся на уровне в 71,7%. "Мы быстро заполняем и находимся на пути к достижению 90% в октябре. Это цель, которую поставили мы перед собой", — сказал министр, отвечающий за вопросы энергетики.