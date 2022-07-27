МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Газпром" становится ненадежным поставщиком топлива, так как не может подтвердить, будут ли у Молдавии необходимые объемы газа. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну. В Италии заявили, что запасов газа в стране не хватит на зиму

По его словам, "Газпром" в последнее время становится не очень надежным поставщиком "голубого топлива". Молдавия, несмотря на действующий контракт с российской компанией, не добилась ответа об обеспечении необходимого объема поставок газа, подчеркнул Спыну.

Вице-премьер напомнил, что 70% электроэнергии Молдавия получает от Молдавской ГРЭС, которая также работает на российском газе, поэтому республика должна позаботиться об энергетической стабильности.