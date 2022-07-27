МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Главы семи небольших городов на немецком острове Рюген обратились к региональному и федеральному правительствам с предложением задействовать газопровод "Северный поток 2" для обеспечения энергобезопасности страны. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на документ. В Германии подтвердили снижение прокачки газа по "Северному потоку"

Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики. Письмо они направили главе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания и министру экономики федерального правительства Роберту Хабеку.

Как отмечает агентство, главы считают, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным.

В этой связи политики рекомендуют задействовать "Северный поток 2", который не сертифицирован в Евросоюзе и, как заявляло правительство Германии, фактически заморожен.