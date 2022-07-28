МОСКВА, 28 июля — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV в настоящее время не считает, что Россия полностью перекроет экспорт газа. В Германии введут налог для всех потребителей газа

"С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает полного прекращения экспорта природного газа из России", — говорится в пресс-релизе.

При этом в компании подчеркнули, что с середины прошлого месяца поставки российского газа сократились, что привело к негативным финансовым последствиям. Во втором квартале текущего года OMV импортировала в среднем 6,67 ТВт.ч в месяц топлива по долгосрочным контрактах с "Газпромом" в Германии и Австрии.

Если в дальнейшем будут наблюдаться перебои с поставками российского газа, OMV сможет обеспечить потребности клиентов за счет топлива из хранилищ и других источников СПГ в Европе, говорится в сообщении. Кроме того, компания наращивает закупки газа у альтернативных поставщиков, в том числе у Норвегии, а также работает над обеспечением трансграничных газотранспортных мощностей, в частности в Австрию. Евросоюз уже потребляет на 11% меньше газа, отметил эксперт

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".

В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.