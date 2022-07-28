МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от энергоносителей из России, энергетический сектор планируется трансформировать в ближайшие два года. Об этом заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек. В Германии отключают горячий душ в спортзалах ради экономии газа

По его словам, зависимость от российского газа привела Германию к крупнейшему энергетическому кризису, однако страна с молниеносной срокостью избавляется от нее. "Чтобы оказаться в этой зависимости, потребовались десятилетия. Мы стараемся преодолеть эту независимость в течение месяцев и нескольких лет", — подчеркнул Хабек.

Вице-канцлер отметил, что энергетический сектор Германии сосредоточился на диверсификации поставок энергоресурсов, а также развитии возобновляемых источников. Но для осуществления этих планов страна доллжна "выстоять в эту и следующую зиму", добавил Хабек.