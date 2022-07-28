БЕРЛИН, 28 июл — ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Северному потоку" снизились до 20 процентов от максимальной мощности магистрали, сообщило Федерального сетевого агентства ФРГ. В Германии рассказали, как избавиться от зависимости от газа из России

"До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища — ред.). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%", — добавляется в ежедневном докладе регулятора.

Как отмечается в сообщении, ситуация на газовом рынке Германии вновь обострилась, существуют риски ее ухудшения, однако сейчас газоснабжение страны остается стабильным. Вместе с тем при сохранении текущих объемов прокачки по "Северному потоку" ФРГ вряд ли сможет заполнить хранилища на запланированные к ноябрю 95% без дополнительных мер, отмечается в докладе.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая". В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

Позже в российской компании сообщили, что Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных газовых двигателей, из семи турбин в рабочем состоянии находится лишь один агрегат, остальные либо отработали полный цикл и нуждаются в капитальном ремонте, либо имеют технические неисправности и требуют технического обслуживания компанией-производителем.