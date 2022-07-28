Власти Болгарии одобрили договор о поставке СПГ из США
БНТ: правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий СПГ из США
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий американского сжиженного газа (СПГ). Об этом сообщает телеканал БНТ.
Отмечается, что в четверг состоялось, вероятно, последнее заседание Совмина во главе с премьер-министром страны Кирилом Петковым. В ближайшие дни президент Румен Радев должен объявить о проведении досрочных выборов, что предусматривает роспуск парламента и назначение служебного правительства.
Петков подчеркнул, что Болгария с октября до апреля 2023 года получит семь танкеров с грузом СПГ из США. Выполнение договора возможно при условии, что служебное правительство обеспечит необходимую инфраструктуру для приема СПГ в Греции и Турции. Служебное правительство может отказаться от соглашения до 19 августа, добавил премьер.
В правительстве Петкова утверждают, что цена американского СПГ будет примерно на 30 евро дешевле, чем на европейских рынках.
https://1prime.ru/gas/20220728/837639248.html
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