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2022
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"Газпром": отправка турбины Siemens в Германию не соответствует контракту
Газ
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ОТПРАВКА ТУРБИНЫ SIEMENS ИЗ КАНАДЫ В ГЕРМАНИЮ ВМЕСТО РОССИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА — ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА МАРКЕЛОВ КОМПАНИЯ SIEMENS УСТРАНИЛА НЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЫЯВЛЕННЫХ... ПРАЙМ, 29.07.2022
энергетика, новости, газ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ОТПРАВКА ТУРБИНЫ SIEMENS ИЗ КАНАДЫ В ГЕРМАНИЮ ВМЕСТО РОССИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА — ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА МАРКЕЛОВ
КОМПАНИЯ SIEMENS УСТРАНИЛА НЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ТУРБИНАХ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА МАРКЕЛОВ
ГАЗПРОМ СКОРО ОПУБЛИКУЕТ ЧАСТЬ ПЕРЕПИСКИ С SIEMENS ПО ПОВОДУ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — ЗАМПРЕД РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ МАРКЕЛОВ
Новость дополняется