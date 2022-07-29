МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ОТПРАВКА ТУРБИНЫ SIEMENS ИЗ КАНАДЫ В ГЕРМАНИЮ ВМЕСТО РОССИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА — ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА МАРКЕЛОВ

КОМПАНИЯ SIEMENS УСТРАНИЛА НЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ТУРБИНАХ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА МАРКЕЛОВ

ГАЗПРОМ СКОРО ОПУБЛИКУЕТ ЧАСТЬ ПЕРЕПИСКИ С SIEMENS ПО ПОВОДУ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — ЗАМПРЕД РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ МАРКЕЛОВ

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