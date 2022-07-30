МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне заявил, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон. Об этом сообщает агентство LETA. "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

По словам министра, Латвии предоставят "голубое топливо" для обеспечения страны достаточными объемами газа на отопительный сезон.

Индриксоне отметил, что Латвия не рассчитывала на поставки российского газа.

Ранее сообщалось, что "Газпром" с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора энергоресурса.