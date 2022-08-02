МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Страны Европы, а вовсе не Россия, используют газ как оружие для влияния, считает экс-руководитель японской экономической разведки Кадзухико Фудзи. Как говорится в его статье для издания Daily Shincho, именно Евросоюз первый начал атаковать, а сейчас странам региона приходится расплачиваться за свою политическую линию в отношении этого энергоресурса. Эксперт раскрыл фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

Автор напоминает, что уже 21 июля российский магистральный газопровод "Северный поток — 1", по которому идет экспорт газа из России в страны Европы, возобновил свою работу по поставке сырья потребителям в Германии после окончания десятидневного планового обслуживания.

Этот трубопровод является крупнейшим в Европе, именно на него приходится прокачка свыше трети всех поставок газа из России в ЕС. Когда газопровод был остановлен на плановое обслуживание, многие европейские игроки начали опасаться, что остановка прокачки продлится дольше, чем изначальные 10 дней, однако "Северный поток" вернулся к прокачке.

Ранее, 14 июня, поставки по трубе были прекращены "Газпромом" из-за задержки с возвратом газовой турбины, которая была отправлена в Канаду и попала под западные санкции: ее вернули только после запроса Германии к властям североамериканской страны об исключении для этого оборудования.

Однако 26 июля российский экспортер объявил о намерении отправить на ремонт еще одну турбину, и европейские потребители вновь заволновались. Хотя Москва и заявляет, что "причиной являются технические препятствия, связанные с санкциями", Евросоюз только усиливает свое противодействие, говоря, что "Россия использует поставки газа как "дестабилизирующий фактор".

Хотя техобслуживание "Северного потока" ранее являлось рядовым для летнего периода, в этом году этому процессу уделено повышенное внимание. Японский эксперт считает, что это можно назвать "бунтом Северного потока".

20 июля ЕК объявила о чрезвычайном плане подготовки к перебоям с поставками газа, если Россия сократит его прокачку. Он включает как поиск новых источников сырья, так и призывы "экономить газ". По мнению Брюсселя, все страны Евросоюза должны сократить потребление этого энергоресурса на 15%, пока — на добровольной основе, но не исключен и принудительный сценарий.

На фоне таких политических решений голоса оппозиции в ЕС звучат все громче: по крайней мере 12 из 27 стран-членов, в том числе Испания и Португалия, выразили свои оговорки и особое мнение по поводу предложения Еврокомиссии. "Нет сомнения в том, что дальнейшее ужесточение мер ЕК по отказу от российского газа в чрезвычайной ситуации встретит сильное сопротивление. План действий Еврокомиссии в ситуации ЧП находится под угрозой", — считает автор статьи.

"Председатель ЕК фон дер Ляйен, представившая план "добровольной" экономии газа, неоднократно критиковала Россию за то, что "та использует газ в качестве "оружия", но мне это заявление руководителя Евросоюза совсем не нравится", — пишет он и добавляет, что Россия не может использовать энергоресурсы газ в качестве "оружия".

ЕС в числе прочих антироссийских санкций решил "снизить свою зависимость от ее газа до трети текущего уровня" в этом 2022 году и полностью отсановить его импорт к 2027 году. Крупнейший покупатель российского сырья — Германия — тоже заявила, что будет работать над сокращением покупок у "Газпрома". "Так что получается, что именно Евросоюз первым применил газ в качестве оружия", — пишет Кадзухико Фудзи и напоминает, что именно сырье, поставляемое с территории нынешней России помогло странам Европы пережить нефтяной кризис 1970-х годов.