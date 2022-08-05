МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак обсудил с министром торговли Турции экономическое сотрудничество

По его словам, стороны обсудили ежегодные поставки газа из России в Турцию в объеме 26 миллиардов кубометров ежегодно.

В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", — сказал Новак, добавив, что речь идет о постепенном переходе в национальные валюты.

Вице-премьер отметил, что это является "новым этапом для развития российско-турецких денежно-финансовых отношений".