Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях
Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты российского газа в рублях, заявил Новак
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, стороны обсудили ежегодные поставки газа из России в Турцию в объеме 26 миллиардов кубометров ежегодно.
В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", — сказал Новак, добавив, что речь идет о постепенном переходе в национальные валюты.
Вице-премьер отметил, что это является "новым этапом для развития российско-турецких денежно-финансовых отношений".
https://1prime.ru/gas/20220805/837716651.html
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