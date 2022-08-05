МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Венгрия и Польша проголосовали против плана добровольного с возможностью обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе. Об этом говорится в документе Совета ЕС. Евросоюз принял план по снижению спроса на газ

Отмечается, что на письменной процедуре голосования 4-5 августа все делегации высказались за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против.

Подчеркивается, что необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.

Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.

В пятницу этот документ были принят Советом стран Европейского союза окончательно.

Регулирование предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в Евросоюзе.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в Союзе. Как сообщалось ранее, исключения, в частности, касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским странам.

Государства ЕС смогут уменьшить обязательную цель по экономии, если они, к примеру, превысили свои целевые показатели по заполнению хранилищ газа, если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.

Как отмечалось в релизе Совета, регулирование является исключительной, чрезвычайной и ограниченной во времени мерой, Еврокомиссия должна будет к маю следующего года оценить, нужно ли ее продлевать.