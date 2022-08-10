КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" с августа начала отключать от сети тех потребителей, которые не смогли вовремя оплатить счета за газ, рассказал глава компании Вадим Чебан.

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"В течение одной недели было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (более 200 тысяч долларов — ред.)", — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Чебан, потребители смогут вновь получить доступ к газу, когда погасят задолженность и оплатят повторное подключение. При этом таких клиентов обяжут платить за поставки авансом в течение года.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза". После этого республика несколько раз испытывала трудности с перечислением выплат вовремя и просила об отсрочках. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.

С ноября прошлого года в Молдавии действует режим ЧП в энергетике. В холодное время года "Молдовагазу" запретили лишать потребителей доступа к топливу, в связи с чем компания дала потребителям возможность покрыть все долги за июнь и июль.