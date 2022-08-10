КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" с августа начала отключать от сети тех потребителей, которые не смогли вовремя оплатить счета за газ, рассказал глава компании Вадим Чебан. Молдавии предрекли повышение цен на энергоресурсы

"В течение одной недели было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (более 200 тысяч долларов — ред.)", — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Чебан, потребители смогут вновь получить доступ к газу, когда погасят задолженность и оплатят повторное подключение. При этом таких клиентов обяжут платить за поставки авансом в течение года.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза". После этого республика несколько раз испытывала трудности с перечислением выплат вовремя и просила об отсрочках. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.

С ноября прошлого года в Молдавии действует режим ЧП в энергетике. В холодное время года "Молдовагазу" запретили лишать потребителей доступа к топливу, в связи с чем компания дала потребителям возможность покрыть все долги за июнь и июль.