МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Приоритет Турции при выборе поставщика газа — цена, в этом мало кто сможет конкурировать с Россией, импорт сжиженного природного газа (СПГ) является дорогой альтернативой. ОБ этом заявила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Турция не присоединится к санкциям против России в области энергетики

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о неприсоединении страны к санкциям против России в области энергетики. Министр уточнил, что у Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа.

По словам эксперта, СПГ может являться единственной альтернативой российскому "голубому топливу". "Важно понимать, что приоритетом при выборе поставщика газа для Турции является цена, и здесь мало кто может конкурировать с российским газом. Притом, что спрос на газ в стране в 2021 году вырос на 3,2%, импорт СПГ упал на 7% — прежде всего из-за его высокой стоимости", — подчеркнула Белова.

Аналитик отметила, что, помимо России, потенциал для обеспечения Турции газом есть у Ирана, но, учитывая проблемы с поставками, Анкара вряд ли обратится к Тегерану.

Белова также считает, что неприсоединение Турции к санкциям обусловлено в первую очередь экономическими соображениями, хотя и не исключает политические факторы. В этом с ней согласен и начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Россия и Турция, по его словам, находятся во взаимной зависимостив области энергетики.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета. Поэтому 28 июня страны "Большой семерки" решили рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.