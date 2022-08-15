МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Компания Trading Hub Europe установила размер сбора за газ, которую должны платить частные домохозяйства и компании в Германии с октября, в 2,4 евроцента за киловатт-час. Об этом сообщает телеканал Welt. Оптовые цены в Германии упали в июле

В немецком Минэкономике отметили, что вопрос о дополнительном обложении этой суммы НДС пока уточняется.

"В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом… Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление. К 1 октября, когда будет введен сбор, заработают и другие льготы для граждан", — подчеркнула первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн.

Как уточняет Welt, вице-канцлер Германии Роберт Хабек планирует выступить со специальным заявлением по поводу газового сбора.

По данным агентства Reuters, дополнительный сбор может стоить домохозяйствам дополнительно 400-600 евро в год.

В конце июля в Минфине Германии заявили, что "для поддержки" газовых импортеров с октября с потребителей начнут взимать доплату, и сбор начнут взимать на срок предположительно в полтора года.