МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за семь с половиной месяцев нынешнего года сократился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого — до 78,5 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщили в пресс-службе российской нефтегазовой компании. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 16 августа

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 миллиарда кубометров — на 36,2% (на 44,6 миллиарда кубов) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — сказано в сообщении "Газпрома" в Telegram о результатах работы с начала года.

Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,3%, или на 3,6 миллиарда кубометров.

В "Газпроме" добавили, что по итогам 2021 года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.

"Газпром" также сообщил, что компания за 7,5 месяцев 2022 года снизила добычу газа на 13,2%, до 274,8 миллиарда кубометров. Показатель на на 13,2% (на 41,7 миллиарда кубометров) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.