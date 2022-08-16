МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа в германию провалились из-за ценовой политикой ближневосточной страны, предложения среди других поставщиков растут. Об этом заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек на пресс-конференции после подписания меморандума о взаимопонимании об обеспечении ФРГ сжиженным газом. СМИ: "голодные камни" показались из Эльбы и Рейна в Германии

"Компании находятся на рынке и выискивают самое выгодное предложение. Только так это может функционировать. И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов, ред.) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили", — подчеркнул вице-канцлер, добавив, что переговоры с катаром еще не закончены.

"К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газ,…так что при обеспечении газом Германии можно будет воспользоваться более широким ассортиментом по сжиженному газу", — отметил Хабек.

Ранее издание Focus опубликовало расследование, согласно которому немецкие компании так и не заключили ни одного контракта на поставку газа с Катаром, хотя после своей поездки в ближневосточную страну в марте и последующего заключения энергетического партнерства между двух стран, Хабек анонсировал выгодную сделку по газу. Позднее стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.