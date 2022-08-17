МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья при сохранении беспрецедентной августовской ситуации по итогам года может упасть ниже уровня 1990 года, но даже при таких показателях компания все равно сможет получить рекорд по экспортной выручке, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" уведомил о необходимости конвертации расписок в акции

"Газпром" 16 августа сообщил, что его экспорт в дальнее зарубежье за 7,5 месяцев нынешнего года сократился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 78,5 миллиарда кубометров газа. В 2021 году "Газпром" увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда, что стало четвертым результатом в истории компании.

"Если поставки сохранятся на уровне первой половины августа, то по итогам года экспорт по трубопроводам составит около 105 миллиардов кубометров, а добыча — 430-450 миллиарда кубометров", — считает эксперт, подчеркивая, что однозначный прогноз дать сложно, так как "ситуация может резко измениться как в ту, так и в другую сторону".

Таким образом, экспорт "Газпрома" может упасть ниже уровня 1990 года, в котором он составил 110 миллиардов кубометров, согласно данным "Газпром экспорта". Более ранняя информация приведена компанией только по 1985 году, в котором показатель составил всего 69,4 миллиарда кубов.

"Ситуация беспрецедентная. Снижения уже бывали в период экономических кризисов, но не в таком масштабе. Но при этом "Газпром" за счет высоких цен на газ поставит рекорд по экспортной выручке со значительным превышением предыдущего показателя", — говорит Гривач.

Падение экспорта вызвано непосредственно ситуацией на рынке Европы, отмечает эксперт. "Отказ некоторых клиентов от покупки газа за рубли, изъятие активов "Газпрома" немецкими властями, форс-мажор, объявленный "Нафтогазом" по одному из маршрутов, санкции Польши и контрсанкции России по газопроводу "Ямал-Европа" и, наконец, турбинная эпопея на "Северном потоке". При этом экспорт в Турцию остается примерно на высоком прошлогоднем уровне, а в Китай планово (и даже чуть больше плана) растет", — заключает он.