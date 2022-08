МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Пользователи Twitter составили плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока": в него включили "Я хочу вырваться на свободу", "Мне остаться или уйти?" и "Жизнь это газ", свидетельствуют комментарии соцсети. Siemens Energy предложила создать плейлист для "одинокой" турбины

Ранее сообщалось, что немецкая компания Siemens Energy выдвинула идею создать плейлист в Spotify для турбины "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии.

Пользователи Twitter согласились поучаствовать в "проекте". В нескольких комментариях предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?", цитируя один из ее куплетов: "Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?".

Также среди предложений оказались песни I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу" — англ.) группы Queen, Life's a Gas ("Жизнь это газ" — англ.) — рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story ("Бесконечная история" — англ.).

Также, по мнению пользователей Twitter, в такой плейлист должны войти произведения Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества" — англ.) исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" — англ.) группы Depeche Mode и Lemon Tree ("Лимонное дерево" — англ.) немецкой рок-группы Fools Garden, в которой есть такие слова: "Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

В "Газпроме" также подчеркивали, что отправка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, потребовали подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.