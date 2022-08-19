МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток" будет приостановлен на трое суток, к закрытию цена скорректировалась примерно до 2670, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Макрон позвонил Путину

Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к умеренному росту, при этом в течение дня не превышали 2600 долларов за тысячу кубометров. Однако после сообщения "Газпрома" резко подскочили на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись — до 2672 долларов, или роста на 6,2%. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2516,9 доллара.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.