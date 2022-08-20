МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Европа, несмотря на жару и ограниченную из-за этого возможность использовать альтернативные газу источники энергии, сохраняет высокие темпы закачки "голубого топлива" в хранилища (ПХГ) на зимний период, но удается ей это за счет мер экономии и общего падения потребления дорогого газа, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Немцы издевательски ответили на призыв властей заменить душ мокрой тряпкой

Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 17 августа европейские ПХГ заполнены на 75,88%. Это соответствует среднему значению за последние 5 лет — 75,86%. Пока в августе "подземки" заполняются за день примерно на 0,39 процентного пункта (п.п.), тогда как среднее пятилетнее значение — 0,35 п.п., а в июле было 0,36 п.п.

ЛЕТО СОБИРАЕТ, А ЗИМА ПОДБИРАЕТ

В отличие от прошлых лет, в этом году Европа складирует газ при беспрецедентно низком уровне поставок газа из России. С конца июля они упали еще больше, так как из-за санкционной политики Запада не решается проблема ремонтов турбин для "Северного потока". В таких условиях малейшие перебои у других поставщиков, как, например, Норвегии из-за планового техобслуживания с 13 августа до конца месяца, сильно отражаются на общем балансе и ценах. Пушков высмеял премьера Канады, который "бросает на произвол судьбы" Европу

При этом аномальная жара, которая сейчас охватила Европу, бьет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, повышается спрос на кондиционирование, а значит, электроэнергию, цены на которую бьют в ЕС рекорды. Во-вторых, жара привела к засухе, опустив уровень воды в реках и водоемах, что осложняет поставки угля, использование АЭС и самой гидрогенерации, сообщала на текущей неделе аналитическая Rystad Energy.

Кроме того, безветренная погода почти весь август держит генерацию ВЭС в Европе ниже нормы, следует из данных ассоциации WindEurope. Обычно летом выработка "ветряков" занимает 11-20% в общем объеме, но на прошлой неделе речь в среднем шла только о 9,66%, а на этой — пока лишь 9,15%. В сложившейся ситуации повышается спрос на газ, но и ПХГ продолжают заполняться.

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что Европе удается сохранять темпы закачки газа в "подземки" главным образом за счет общего падения спроса, а также введенных в ЕС мер экономии. Страны ЕС в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, предложенный на фоне опасений нехватки поставок газа из России.

ПО ПРИХОДУ И РАСХОД ДЕРЖИ

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов отмечает, что среднесуточная нетто-закачка газа в ПХГ Европы (закачка минус отбор) нынешним летом выше, чем в 2019-2021 годах, а отбор сохраняется на уровне прошлого года и незначителен (в среднем 8% от объема закачки). Он при этом напоминает, что в первом полугодии текущего года ЕС потребил газа примерно на 12,5% меньше, чем в 2021 году.

"Эта экономия, а также увеличение СПГ-поставок позволяют компенсировать ограничения трубопроводного импорта из России и сохранять высокие темпы закачки газа в ПХГ", — считает Колобанов.

С ним согласны эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ), отмечающие, что, "прежде всего, потребление газа в генерации и в принципе в экономике ЕС существенно снизилось из-за высоких цен".

"Темпы заполнения ПХГ действительно ускорились в течение лета, сейчас запасы в хранилищах Германии находятся на уровне выше пятилетней средней", — говорят в ЦРЭ. При этом общее потребление газа Германией с начала года по 15 августа упало на 15% год к году, что было компенсировано ростом использования угля.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова считает, что аномальная погода все же отразилась на темпах заполнения газовых хранилищ: за последние полмесяца запасы в ПХГ ЕС выросли на 4%, притом что с 15 июля по 1 августа они увеличились на 6%, а в первой половине июля – на 5%. Однако сейчас и 4% являются высоким темпом, говорит она.

"Но надо понимать, что это происходит на фоне аномально высоких цен на газ и вводимых европейскими странами ограничений спроса", — заключает Белова.

ЧТО СЕГОДНЯ СБЕРЕЖЕШЬ, ЗАВТРА ПРИГОДИТСЯ

Не менее важно, считают в ЦРЭ, что в крупных странах ЕС, прежде всего, в Германии, правительства обязывают крупные газовые компании заполнять хранилища. "При нынешних высоких ценах они закупают газ даже на споте, чтобы закачивать его. Это имеет и экономический смысл, поскольку на рынке существует убеждение, что зимой цены будут значительно выше, и трейдеры смогут заработать, купив газ сейчас и продав его зимой", — отмечают эксперты.

ЕС в июне принял правила, по которым ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Некоторые страны, например Германия, установили для себя более жесткие цели. Уже сейчас порог в 80% преодолен в 8 из 19 стран ЕС. Это Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Польша, Португалия, Испания и Швеция. Но всего в ЕС 27 государств, следовательно, не все имеют хранилища для газа "на черный день". Financial Times отметила стойкость российской экономики на фоне санкций

Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на текущем уровне, то есть 0,39 п.п. в сутки, то, Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — в 20-х числах сентября, следует из расчетов РИА Новости. При этом традиционно отопительный сезон начинается в середине октября, а в прошлом году он полноценно начался только в ноябре. То есть у Европы еще останется временной лаг на дальнейшее складирование газа.

"Полная емкость ПХГ ЕС составляет около 106 миллиардов кубов, что в среднем может обеспечить около половины спроса на газ в предстоящий отопительный период (с ноября 2022 года по март 2023 года)", — оценивает Колобанов.

Эксперты ЦРЭ при этом отмечают, что страны Европы находятся в разном положении. Так, если Германия заполнит ПХГ на плановые 95%, то сможет в самые холодные месяцы — декабрь-февраль — отбирать из них около 100 миллионов кубов сутки. Но этот объем сам по себе не сможет полностью компенсировать падение поставок российского газа, которые, например, в январе 2022 года составляли примерно 165 миллионов кубов в сутки, а сейчас — около 40 миллионов, считают они.

"Однако если Германия в январе 2023 года сократит потребление на 7% по сравнению с уровнем января 2022 года, то ее газовый баланс сойдется. Но если поставки из России полностью остановятся, то потребление нужно будет снизить уже на 18%, что является крайне сложной задачей", — говорят в ЦРЭ.

"Центр развития энергетики" подчеркивает, что подобные расчеты не бывают точными, поскольку существенным фактором является погода, и прошлая зима была достаточно теплой. Но, отмечают эксперты, странам центральной Европы в любом случае придется сокращать потребление газа, даже если они полностью заполнят ПХГ.

"В последнем случае сокращать придется не так сильно, и у европейцев будет некоторое пространство для маневра и страховка на случай холодов. Те страны, которые не заполнят ПХГ (пока в зоне наибольшего риска находится Болгария), рискуют столкнуться с полномасштабной чрезвычайной ситуацией", — заключают в ЦРЭ.