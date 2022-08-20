МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) приняло к сведению информацию "Газпрома" о проведении технических работ и приостановке на несколько дней транспортировки газа по "Северному потоку", заявил президент ведомства Клаус Мюллер. Цены на газ в Европе подскочили на новостях по "Северному потоку"

Ранее "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".

"Мы приняли к сведению уведомление "Газпрома" о проведении технического обслуживания с 31.8. по 2.9. Федеральное сетевое агентство следит за ситуацией в тесном контакте с министерством экономики и защиты климата. Транспорт газа через "Северный поток" в настоящее время не изменился и составляет 20%", — написал Мюллер в своём официальном аккаунте в Twitter.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.