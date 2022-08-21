БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Если бы Германия сейчас согласилась на запуск газопровода "Северный поток — 2", это означало бы для нее политический провал, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (партия "Зелёные"). Активисты в Берлине провели митинг против бедности

"В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока — 2", этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", — сказал Хабек на встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей.

Он считает, что, запустив проект, Германия растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.

День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно проходит впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.

Один из ведущих политиков либеральной партии СВДП, которая входит в правительство Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался в минувшую пятницу за использование газопровода "Северный поток 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").

В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.