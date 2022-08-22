МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Немецкая партия "Левые" требует от правительства ФРГ введения запрета на отключение электроэнергии и газа потребителям, которые не смогут заплатить по счетам зимой, заявила сопредседатель партии Янине Висслер. Бундесбанк считает рецессию в Германии все более вероятной

"Необходимо, чтобы был введён запрет на отключение электроэнергии и газа потребителям… Чтобы никто не должен был сидеть в холоде, потому что не смог оплатить свои счета за газ", — сказала Висслер.

"Это требование, которое "Светофор" (правительственная коалиция ФРГ) может реализовать очень быстро", — добавила сопредседатель "Левых".

Партия занимает 39 мест из 736 в бундестаге, набрав 4,9% голосов на федеральных выборах в Германии в 2021 году. Их парламентская группа является самой маленькой из шести в бундестаге.