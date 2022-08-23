МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 23 августа, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 23 августа. Куприянов подчеркнул, что заявка на ГИС "Сохрановка" снова отклонена.