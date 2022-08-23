МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал идею польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными пожеланиями главы государства. Президент Польши призвал "избавиться" от "Северного потока — 2"

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2". Он отметил, что нет возврата к "business as usual", когда речь идет об отношениях с Россией.

"Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку 2" отношения непосредственного не имеет, не полномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", — сказал дипломат, добавив, что подобные заявления являются "политической риторикой".