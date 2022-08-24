МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило план действий по предотвращению и смягчению последствий энергокризиса в случае сокращения объемов или приостановки поставок газа, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. В Молдавии настаивают на отсрочке платежей "Молдовагаза" "Газпрому"

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что власти разработали ряд мер, которые позволят экономить энергоресурсы в условиях кризиса. Документ прошел через этап публичного обсуждения с экспертами и гражданскими активистами.

"Этот проект был представлен несколько недель назад, он прошел через обширные обсуждения, это план подготовки ко многим возможным событиям. Проект утвержден", — отметила Гаврилица на заседании.

Согласно документу, меры по предотвращению и смягчению последствий энергокризиса, если поставки газа будут ограничены или остановлены, будет координировать специально созданная правительственная комиссия. Отмечается, что власти рассмострели три возможных сценария: ограничение поставок на 35%, на 50%, а также на 100%.

Если объем поставок газа сократится на 35%, то температура в домах и госучреждениях будет снижена на 10% за счет системы центрального отопления. Сахарные заводы будут переведены на альтернативное топливо. В случае пятидесятипроцентного сокращения ко всем вышеперечисленным мерам добавятся использование запасов газа из национальных газотранспортных сетей и стратегических хранилищ. Правительство сможет воспользоваться средствами ЕБРР для закупки газа у альтернативных поставщиков. При полном прекращении поставок кабмин приступит к срочной закупке газа на рынке, а также допускает временно отключение для части потребителей, к примеру, за счет перевода школьников на дистанционное обучение.

Даже если поставки газа ближайшей зимой сохранятся в прежних объемах, власти намерены провести кампанию по информированию населения о способах экономии энергоресурсов. В госучреждениях снова начнут работу котлы на биомассе, будет заготовлено на 50% больше дров и угля, поскольку на них вырос спрос. Компания "Термоэлектрика", которая отвечает за центральное отопление в Кишиневе, может быть переведена на мазут.