Правительство Молдавии утвердило план действий на случай ограничения или прекращения поставок газа
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило план действий по предотвращению и смягчению последствий энергокризиса в случае сокращения объемов или приостановки поставок газа, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что власти разработали ряд мер, которые позволят экономить энергоресурсы в условиях кризиса. Документ прошел через этап публичного обсуждения с экспертами и гражданскими активистами.
"Этот проект был представлен несколько недель назад, он прошел через обширные обсуждения, это план подготовки ко многим возможным событиям. Проект утвержден", — отметила Гаврилица на заседании.
Согласно документу, меры по предотвращению и смягчению последствий энергокризиса, если поставки газа будут ограничены или остановлены, будет координировать специально созданная правительственная комиссия. Отмечается, что власти рассмострели три возможных сценария: ограничение поставок на 35%, на 50%, а также на 100%.
Если объем поставок газа сократится на 35%, то температура в домах и госучреждениях будет снижена на 10% за счет системы центрального отопления. Сахарные заводы будут переведены на альтернативное топливо. В случае пятидесятипроцентного сокращения ко всем вышеперечисленным мерам добавятся использование запасов газа из национальных газотранспортных сетей и стратегических хранилищ. Правительство сможет воспользоваться средствами ЕБРР для закупки газа у альтернативных поставщиков. При полном прекращении поставок кабмин приступит к срочной закупке газа на рынке, а также допускает временно отключение для части потребителей, к примеру, за счет перевода школьников на дистанционное обучение.
Даже если поставки газа ближайшей зимой сохранятся в прежних объемах, власти намерены провести кампанию по информированию населения о способах экономии энергоресурсов. В госучреждениях снова начнут работу котлы на биомассе, будет заготовлено на 50% больше дров и угля, поскольку на них вырос спрос. Компания "Термоэлектрика", которая отвечает за центральное отопление в Кишиневе, может быть переведена на мазут.
https://1prime.ru/gas/20220824/837877779.html