МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 25 августа, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Фьючерсы на газ в Европе торгуются у 3100 долларов за тысячу кубометров

Он подчеркнул, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 25 августа, добавив, что заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.