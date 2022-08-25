МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Испания стала серьезно относиться к идее строительства подводного газопровода c Италией после отказа Франции, отметив, что поставки газа в первую очередь нужны Европе, а не Мадриду. Об этом заявила испанский вице-премьер и министр экологического перехода Тереса Рибера. СМИ: выработка гидроэнергии в Испании упала до рекордно низкого уровня

Новый газопровод планировалось построить между Испанией и Францией, однако Париж отказался от этой идеи, поскольку строительство инфраструктуры займет много времени и повлечет дополнительные расходы, также будет противоречить европейской политике постепенного отказа от ископаемого топлива к 2050 году. Кроме того, правительство французского лидера Эммануэля Макрона сомневается в возможности использовать его для транспортировки зеленого водорода.

"Это вариант, который мы должны рассмотреть очень серьезно", — подчеркнула Рибера в интервью телеканалу Antena 3, комментируя появившуюся в СМИ информацию об альтернативе строительства газопровода через Италию.

Вице-премьер уточнила, что испано-итальянский газопровод соединит регазификационные заводы в Барселоне и Ливорно, между которыми в настоящее время транспортировка газа осуществляется газовозами. Проект позволит, по ее словам, вдвое снизить расходы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Испании не нужно экспортировать газ — Испания готова помочь Европе, поэтому, если Европе нужна помощь, важно, чтобы европейские институты и правительства этих государств также участвовали в дебатах", — добавила Рибера.