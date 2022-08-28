МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов. Daily Express: европейцы застыли в ожидании "смертельного удара" от России

Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали ещё один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.

Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределённостью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.

Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на воскресенье составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".