МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Газпром" приостановит прокачку газа по "Северному потоку" с 4.00 мск 31 августа и до 4.00 мск 3 сентября, свидетельствуют данные российской компании, опубликованные в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ). Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80%

Российская компания ранее сообщала, что 31 августа "Северный поток" будет приостановлен на трое суток в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на КС "Портовая". При этом комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техобслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

Согласно технической документации Siemens, каждые 1000 часов нужно проводить обслуживание ГПА. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки, уточнял "Газпром".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с конца июля работает всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.