Глава минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме" на фоне энергодефицита
ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме", передает телеканал BFMTV.
"Нужно готовиться ко сценарию, в котором у нас будет особенно жесткая зима. Нужно найти пути распределения энергии, потребляемой предприятиями, если нам придется столкнуться с особыми трудностями это зимой", — заявил Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef).
Опрос телеканала, опубликованный во вторник, показал, что 58% французов считают возможным ограничить потребление энергии, при этом 38% заявили, что уже потребляют минимальное количество электричества.
"Нужно, чтобы каждый понял, что необходимо снизить потребление энергии – у себя дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах", — подчеркнул министр.
Ле Мэр добавил, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца декабря.
Как сообщал ранее телеканал LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.
Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% — в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
https://1prime.ru/gas/20220830/837938348.html