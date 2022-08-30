ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме", передает телеканал BFMTV. "Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

"Нужно готовиться ко сценарию, в котором у нас будет особенно жесткая зима. Нужно найти пути распределения энергии, потребляемой предприятиями, если нам придется столкнуться с особыми трудностями это зимой", — заявил Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef).

Опрос телеканала, опубликованный во вторник, показал, что 58% французов считают возможным ограничить потребление энергии, при этом 38% заявили, что уже потребляют минимальное количество электричества.

"Нужно, чтобы каждый понял, что необходимо снизить потребление энергии – у себя дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах", — подчеркнул министр.

Ле Мэр добавил, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца декабря.

Как сообщал ранее телеканал LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.

Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% — в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.