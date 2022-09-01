2022-09-01T14:48:58+03:00
2022-09-01T14:48:58+03:00
2022-09-01T14:48:58+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220901/837959958.html
Еврокомиссия дала прогноз цен на газ в регионе этой зимой
Газ
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Еврокомиссия (ЕК) ожидает сохранения цен на газ в Европе на повышенном уровне предстоящей зимой и их падения в 2024-2025 годах, заявил пресс-секретарь ЕК Тим Макфи. "Мы ожидаем,... ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, новости, газ, ек, европа, цены на газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ожидает сохранения цен на газ в Европе на повышенном уровне предстоящей зимой и их падения в 2024-2025 годах, заявил пресс-секретарь ЕК Тим Макфи.
"Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям", — сказал он о ценах на "голубое топливо".