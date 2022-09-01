МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ожидает сохранения цен на газ в Европе на повышенном уровне предстоящей зимой и их падения в 2024-2025 годах, заявил пресс-секретарь ЕК Тим Макфи. Предсказать ситуацию с газом в Евросоюзе зимой очень сложно, заявили в ЕК

"Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям", — сказал он о ценах на "голубое топливо".