Жители 70 регионов смогут до конца марта 2023 года оплачивать газ с кешбэком по карте "Мир"
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Жители 70 регионов России до конца марта следующего года смогут оплачивать газ с кешбэком по карте платежной системы "Мир", говорится в пресс-релизе системы.
"С 1 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года, оплачивая национальной платежной картой "Мир" счет за потребленный природный газ можно будет получить кешбэк в 1% от стоимости услуг", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кешбэк доступен за оплату услуг в личных кабинетах на сайтах и в мобильных приложениях компаний группы "Газпром межрегионгаз". В системе так же добавили, что кешбэк возвращается на карту, с которой был совершен платеж, в течение пяти-семи рабочих дней с даты оплаты.
https://1prime.ru/gas/20220902/837975080.html
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