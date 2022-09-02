МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Жители 70 регионов России до конца марта следующего года смогут оплачивать газ с кешбэком по карте платежной системы "Мир", говорится в пресс-релизе системы. Поставки газа по "Северному потоку" возобновятся с 3 сентября

"С 1 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года, оплачивая национальной платежной картой "Мир" счет за потребленный природный газ можно будет получить кешбэк в 1% от стоимости услуг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кешбэк доступен за оплату услуг в личных кабинетах на сайтах и в мобильных приложениях компаний группы "Газпром межрегионгаз". В системе так же добавили, что кешбэк возвращается на карту, с которой был совершен платеж, в течение пяти-семи рабочих дней с даты оплаты.