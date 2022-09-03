МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Немецкая экономика действительно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, рассказал изданию Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Брюссельцев предупредили о грядущих проблемах с оплатой счетов

Он предупредил о том, что по вине действующей политики антироссийских санкций Германия может оказаться лицом к лицу с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.

"Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <…> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией", — отметил премьер-министр Саксонии.

Кречмер с сожалением добавил, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

"Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда Зеленые заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены — огромная проблема. <…> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации", — сказал он.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.