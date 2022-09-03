МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Реакция стран Европы на заявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока" до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива, считают читатели французской газеты Le Figaro. Медведев рассказал об игре Запада со Смертью

Большинство из них заметили след США в упрямом стремлении стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией.

"Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или же Соединенные Штаты, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?" — написала пользователь под именем Anne-Louise.

"К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше. Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение… Европа с нашими нынешними лидерами мертва…" — констатировал юзер Curieux.

"Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, "Северный поток — 2", однако пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения", — с возмущением отметил cagnotte. В Германии призвали спасти экономику с помощью российского газа

"Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и потом удивляются, что российское правительство отвечает…" — резюмировал пользователь rongeur joyeux.

В пятницу "Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о ее неисправности, после чего было принято решение полностью прекратить работу "Северного потока" до устранения неполадок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, но европейская сторона сама этому препятствует.