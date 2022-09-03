Глава МИД Венгрии Сийярто назвал "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
БЕЛГРАД, 3 сен — ПРАЙМ. "Турецкий поток", прокачивающий топливо из России в некоторые европейские страны, остался единственным надежным газопроводом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто агентству Танюг.
По его словам, если бы Сербия, Венгрия, Болгария и Турция не выстояли под угрозами санкций и не достроили эту магистраль, то столкнулись бы с "большими проблемами".
"Потому что сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", — подчеркнул Сийярто.
Он отметил, что другие трубопроводы работают с перебоями, объемы прокачки топлива по ним снижаются, однако "Турецкий поток" остается "полностью надежным". По мнению министра, завершение строительства этой трубы стало большим успехом и проявлением храбрости стран, участвовавших в этом процессе.
Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия не опасается последствий со стороны Брюсселя в связи с решением продолжить закупать российский газ.
Венгрия 31 августа подписала контракт с "Газпромом" о поставках с сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа в стуки через "Турецкий поток" и Сербию. Осенью прошлого года стороны уже заключили договор на 4,5 миллиарда кубов в год (около 12,3 миллиона кубометров в сутки). Таким образом Будапешт увеличит закупки российского газа почти в 1,5 раза.
https://1prime.ru/gas/20220903/837987926.html