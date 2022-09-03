БЕЛГРАД, 3 сен — ПРАЙМ. "Турецкий поток", прокачивающий топливо из России в некоторые европейские страны, остался единственным надежным газопроводом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто агентству Танюг. Глава МИД Венгрии считает обеспечение страны без газа из России невозможным

По его словам, если бы Сербия, Венгрия, Болгария и Турция не выстояли под угрозами санкций и не достроили эту магистраль, то столкнулись бы с "большими проблемами".

"Потому что сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", — подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что другие трубопроводы работают с перебоями, объемы прокачки топлива по ним снижаются, однако "Турецкий поток" остается "полностью надежным". По мнению министра, завершение строительства этой трубы стало большим успехом и проявлением храбрости стран, участвовавших в этом процессе.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия не опасается последствий со стороны Брюсселя в связи с решением продолжить закупать российский газ.

Венгрия 31 августа подписала контракт с "Газпромом" о поставках с сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа в стуки через "Турецкий поток" и Сербию. Осенью прошлого года стороны уже заключили договор на 4,5 миллиарда кубов в год (около 12,3 миллиона кубометров в сутки). Таким образом Будапешт увеличит закупки российского газа почти в 1,5 раза.