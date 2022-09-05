МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Газпром" по итогам года может объявить о рекордной прибыли, заявил в беседе с "Известиями" постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя остановку "Северного потока". "Газпром" подает газ через Украину в штатном режиме

Как отметил постпред, у различных европейских стран существуют свои представления о выходе из сложившейся ситуации: одна страна использует альтернативные источники, у другой есть свой газ, а некоторые страны газом практически не пользуются. В наибольшей мере, по его мнению, от российских энергоресурсов зависят те, кто активнее других продвигает антироссийскую позицию. Евросоюз не готов отказаться от российского газа сразу, однако, как считает дипломат, курс на снижение зависимости от России будет продолжен.

"Что касается объемов наших поставок, то да, они, конечно, сократились. Тут целый ряд факторов: нет турбины для "Северного потока-1", кто-то не хочет платить в рублях. Но поскольку это сокращение объема сопровождается резким взлетом цен, то я не удивлюсь, если "Газпром" по итогам года объявит о рекордной прибыли", — заключил Чижов.