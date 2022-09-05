Дальнейшая эксплуатация агрегата "Северного потока" создает риск взрыва, заявили в "Газпроме"
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта представляет собой риск, заявил "Газпром".
"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Компания пояснила, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия при том, что температура воспламенения масла — порядка 288 градусов. А также отметила, что эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится КС "Портовая".
"Подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА №14 (двигатель №120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности", — добавили в компании.
В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. "Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
https://1prime.ru/gas/20220905/838009555.html