МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без ремонта представляет собой риск, заявил "Газпром". Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".

Компания пояснила, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия при том, что температура воспламенения масла — порядка 288 градусов. А также отметила, что эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится КС "Портовая".

"Подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА №14 (двигатель №120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности", — добавили в компании.

В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. "Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.