МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 6 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" активизирует поиск альтернативных покупателей газа, заявил Песков

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 6 сентября.

Куприянов добавил, что заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.