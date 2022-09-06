МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 6 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 6 сентября.
Куприянов добавил, что заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.
https://1prime.ru/gas/20220906/838014406.html
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