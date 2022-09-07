МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник. ЕК сообщила, что меры Евросоюза в сфере энергетики являются временными

"Нидерланды, которые всегда выступали против потолка цен на газ, поддержат лимит в отношении российского газа", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, сообщается, что страна поддерживает замену добровольного сокращения потребления газа на 15% в ЕС на обязательное.

Еврокомиссия планирует обсудить со странами Евросоюза в пятницу набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из РФ и обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы.

Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются.