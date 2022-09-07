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2022
https://1prime.ru/gas/20220907/838043600.html
"Газпром" раскрыл, на сколько ЕС сократил поставки российского газа
Газ
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Евросоюз с начала года сократил импорт российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%, заявил "Газпром". "С начала года страны Европейского союза... ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, новости, газ, газпром, газ, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Евросоюз с начала года сократил импорт российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%, заявил "Газпром".
"С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%", — сообщила компания в своем официальном Telegram-канале.