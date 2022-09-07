МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Евросоюз с начала года сократил импорт российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%, заявил "Газпром". Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

"С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%", — сообщила компания в своем официальном Telegram-канале.