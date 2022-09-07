БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Введение лимита цен на трубопроводный газ из России выглядит более реальным вариантом, нежели подобные ограничения по СПГ, говорится в неофициальном документе Еврокомиссии, подготовленном для внеочередного заседания министров энергетики стран ЕС. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

В нем изложены несколько мер, направленных на смягчение проблем на рынке электроэнергии, которые в настоящее время рассматривает Еврокомиссия и планирует представить на обсуждение министрам энергетики союза 9 сентября.

Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия хочет предложить введение потолка цен на российский газ, а также изучает возможность установления лимитов на стоимость СПГ.

В параграфе "снижение цен на газ" документа ЕК отмечается, что введение жесткого ограничения цен на сжиженный природный газ породило бы риски для безопасности снабжения, давая возможность поставщикам перенаправить поставки в другие регионы. Поэтому Евросоюзу стоит вести переговоры о снижении стоимости СПГ.

"С другой стороны, наша уменьшенная зависимость от российского газа делает введение ценового предела на импорт газа по трубопроводам более реальным вариантом", — отмечается в документе.

Как сказал в среду журналистам источник в ЕС, Еврокомиссия пока не делает конкретных предложений по ограничению в Евросоюзе цен на импорт российского газа, вопрос нужно сначала обсудить со странами региона.