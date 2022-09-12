МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу через Газотранспортную систему (ГТС) Украины в понедельник ожидаются на прежнем уровне, следует из данных украинского оператора (ОГТСУ). Мицотакис: "потолок" цен следует установить не только на газ из России

Отмечается, что заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 12 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. С конца мая показатель держится на уровне 40–42 миллионов. При этом, Украина отклоняет заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка".

Также подчеркивается, что российская нефтегазовая компания приостановила поставки "голубого топлива" по "Северному потоку" в связи с неисправностями на единственном работавшем агрегате (ГПА) станции "Портовая". По сообщению немецкой Siemens, неполадки на КС не являются технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций Запада делать это негде.

Кроме того, закачка газа в подземные хранилища Европы продолжается, хоть и более медленными, чем в августе темпами. Об этом свидетельствует информация Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на конец газовых суток 10 сентября (завершились в 7.00 мск 11 сентября) европейские ПХГ заполнены на 83,61%, прирост за день составил 0,33 процентного пункта (0,37 п.п. в среднем в августе).

Целевой порог в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, уже преодолели 13 из 18 стран ЕС, в которых есть газовые хранилища. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не все имеют ПХГ для резервирования "голубого топлива". Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.