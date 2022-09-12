БЕРЛИН, 12 сен — ПРАЙМ. Институт экономических исследований IFO прогнозирует, что средний уровень инфляции в ФРГ по итогам текущего года составит 8,1%, а по итогам следующего — вырастет до 9,3%, при этом пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, когда ее уровень составит около 11%. В Германии приостановят закачку газа в крупнейшее подземное хранилище

"Уровень инфляции в этом году составит в среднем 8,1%, а в следующем году вырастет до 9,3%. Ожидается, что ее пик придется на первый квартал 2023 года и составит около 11%", — говорится в прогнозе IFO.

При этом эксперты института ожидают, что в 2024 году экономика постепенно придет в норму. "Ожидается, что рост экономического производства составит 1,8%, а уровень инфляции снизится до 2,5%", — считают представители IFO.