МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Европа нарастила темпы закачки газа в подземные хранилища в минувшие выходные на фоне падения стоимости "голубого топлива", следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Сенатор Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"

Ежесуточный прирост запасов в европейских "подземках" 10-11 сентября составил 0,35 процентного пункта, тогда как в будние дни на прошлой неделе не превышал 0,31 процентного пункта. Тем не менее, в сентябре темпы закачки газа пока остаются ниже августовских — 0,3 процентного пункта против 0,37 процентного пункта соответственно. В целом европейские ПХГ заполнены на 83,98%.

Темпы закачки в подземные хранилища в выходные традиционно выше, однако дополнительную поддержку динамике оказало снижение цен на прошлой неделе. Более того, спотовые котировки крупнейшего европейского хаба TTF уже потеряли 42% со своего пикового значения, достигнутого 26 августа, а биржевые цены просели за этот же период на 35%, пишет аналитическая компания Rystad Energy.

Падение продолжилось в понедельник, фьючерсы по индексу TTF опускались ниже 2000 долларов за тысячу кубов впервые с 9 августа. Как отмечает Rystad, динамику цен на газ сейчас диктует неопределенность в отношении перспектив вмешательства европейских регуляторов в ценообразование на энергетическом и газовом рынке ЕС. Котировки продолжают отыгрывать и достижение целевого уровня запасов в ПХГ, который был установлен на отметке 80% к 1 ноября.

Однако перспективы дальнейшего удорожания газа с приходом осени растут, так как поставки российского "голубого топлива" остаются ограниченными. Поставки газа через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома". Также российская компания приостановила работу "Северного потока" из-за неисправностей на единственном работавшем агрегате станции "Портовая".