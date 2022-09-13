МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 13 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Темпы закачки газа в европейские ПХГ выросли на фоне снижения цен на ресурс

Куприянов подчеркнул, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 13 сентября.

Заявка на ГИС "Сохрановка", отметил он, снова отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.