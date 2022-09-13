Источник: ЕС может ограничить поставки российского газа в конце осени
Источник: Евросоюз может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Евросоюз может ограничить объемы поставок газа из России в конце осени, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Источник отметил, что Еврокомиссия изучает возможности по сокращению поставок российского газа, при этом не заставляя это делать страны, которые все еще сильно от него зависят.
"Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума", — добавил он.
https://1prime.ru/gas/20220913/838100147.html
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