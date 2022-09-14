ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить трубопровод "Северный поток 2", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Генсек ООН не исключил дефицит продовольствия в 2023 году

"Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток 2", — сказал Антонов.

Глава российской дипмиссии также отверг звучащие в адрес России обвинения в том, что та якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике как стран Европы, так и за океаном. Как отметил посол РФ, такого рода заявления являются "высшим лицемерием".

"Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?" — задался вопросом российский дипломат.