Посол в США назвал простой способ решить энергопроблемы Европы
Посол в США: решить энергопроблемы Европы несложно, нужно запустить "Северный поток — 2"
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ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить трубопровод "Северный поток 2", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток 2", — сказал Антонов.
Глава российской дипмиссии также отверг звучащие в адрес России обвинения в том, что та якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике как стран Европы, так и за океаном. Как отметил посол РФ, такого рода заявления являются "высшим лицемерием".
"Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?" — задался вопросом российский дипломат.
https://1prime.ru/gas/20220914/838116500.html
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